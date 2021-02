Covid: accertata la variante inglese a San Marino, ma “le scuole rimarranno aperte”

Alcuni tamponi di persone sammarinesi sono stati inviati in un laboratorio di Ancona e dai risultati è emerso che la cosiddetta variante inglese è arrivata sul Titano. “Non ha una prognosi peggiorativa rispetto a quella più conosciuta, ma è altamente contagiosa”, ha affermato il Direttore sanitario Sergio Rabini che, dopo aver specificato che non è ancora possibile fare una statistica sulle percentuali della variante, fornisce i dati Covid delle ultime 24 ore.









Sono 25 i nuovi positivi sui 288 tamponi effettuati, quindi con un indice di positività dell'8,68%. Sei i guariti. Numeri che fanno crescere i casi attivi a 313. Diciotto le persone ricoverate, di cui 6 nel reparto di Terapia intensiva. “Dati tutt'altro che rassicuranti”, commenta ancora Rabini. A livello settimanale – nei dati dall'8 al 14 febbraio – l'indice di contagiosità è dell'8,18%. Mentre secondo i parametri OMS, l'indice R/t a San Marino è vicino all'1. 295 le persone seguite a domicilio, quindi altro dato in crescita.

Non sono incoraggianti neanche i dati che riguardano le scuole, come sottolineato dalla dottoressa Laura Viola, Direttore della Pediatria. “Dal 9 al 18 febbraio – spiega – sono stati riscontrati 67 casi di positività tra i bambini”. Sono tutti asintomatici o paucisintomatici, tranquillizza. Sui pochi tamponi inviati ad Ancona – prosegue – la metà riscontrano la variante inglese, ma il campione è troppo piccolo per poterne ricavare una percentuale attendibile. In ogni caso, occorre fare ancora maggiore attenzione, perché essendo più infettante, questa colpirà più persone. Si alzerà quindi la probabilità che vengano colpite persone con comorbidità. Da qui la richiesta ai genitori di non portare a scuola i figli se in famiglia qualcuno sta male o se è in attesa di avere l'esito del tampone. Ma – rassicura - “le scuole rimarranno aperte”. Al momento – specifica – sono chiuse una classe dell'Infanzia e 4 delle Elementari, mentre altre sono in attesa della risposta dei tamponi.









Il dottor Rabini fa poi il punto sui tamponi effettuati: dall'inizio della pandemia sono 39.189, di cui oltre 17mila su singole persone. “Significa – sottolinea – che più della metà della popolazione è stata testata”. Infine un accorato appello ad indossare le mascherine e rispettare la distanza interpersonale: “Ancora per diverso tempo – afferma – non dobbiamo abbassare la guardia”. E i vaccini? “Siamo vicinissimi all'arrivo”, risponde Rabini.

Ad inizio conferenza stampa la dottoressa Stefania Stefanelli, Responsabile Comunicazione Urp, ringrazia il "grande cuore dei sammarinesi" per i numeri, sempre in crescita, relativi alla Raccolta del farmaco. Sono stati infatti donati 1.520 farmaci da banco che, tramite la Caritas, verranno distribuiti alle famiglie più bisognose.