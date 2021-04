Covid: addio coprifuoco, ci si può spostare con regioni, provincie e comuni in zona gialla

San Marino si sveglia con cinema, teatri che riaprono, nel contempo, il passaggio in giallo delle regioni confinanti, consente la mobilità da e per la Repubblica, con Emilia Romagna e Marche, così come le altre regioni gialle. Ma in Italia, fino al 15 giugno, è possibile tra le 5 e le 22 un solo spostamento una volta al giorno verso un'abitazione privata, in un massimo di 4 persone oltre ai minorenni. Gli spostamenti, in territorio sammarinese non hanno più limiti di orario. Da oggi, infatti, non c'è più coprifuoco sul Monte, i bar e ristoranti tornano a regime, senza chiusure anticipate né per il servizio al tavolo, né per l'asporto. Proseguono le attività per piscine e palestre, aperte già la scorsa settimana, così come per i negozi e i mercati.