SAN MARINO Covid: al Centro sanitario di Borgo Maggiore appeso volantino contro l'uso del vaccino Oggi nuovo decesso in territorio è il 95° dall'inizio della pandemia. 88 i nuovi positivi, 92 le guarigioni.

Un nuovo decesso, il 95° in territorio, per una persona positiva al covid, si tratta, comunica l'ISS, di una sammarinese di 82 anni. Continuano a crescere i contagi sono 88 quelli registrati nelle ultime 24 ore ma scendono i positivi attivi in virtù dei 92 guariti di ieri. Sono 19 le persone ricoverate in ospedale di cui 6 nel reparto di terapia intensiva la cui saturazione raggiunge il 50%. Le restanti 13 si trovano nelle stanze di isolamento.

Tra i ricoverati, precisa l'ISS, sono presenti anche 3 ospiti della RSA alla Fiorina, positivi al covid, ma asintomatici. Nella residenza sanitaria per anziani è stata inoltre nuovamente allestita la zona rossa di isolamento dove al momento si trovano 8 ospiti positivi, sempre asintomatici. 283 le persone attualmente in quarantena domiciliare e il numero totale di tamponi eseguiti raggiunge quasi soglia 100.000 (98.261). Fronte vaccinazioni l'84,03% della popolazione vaccinabile residente ha completato il ciclo mentre sono quasi 8.000 (7.959) le persone che hanno ricevuto la dose booster pari al 26,31%.

Questa mattina al Centro sanitario di Borgo Maggiore è stato affisso, da una donna incappucciata, un volantino contro l'uso del vaccino. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e e le autorità sanitarie stanno valutando l'ipotesi di sporgere denuncia contro ignoti.

