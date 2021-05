Covid: all'Ospedale un momento di preghiera insieme a sanitari e volontari in prima linea

Un momento di preghiera in un luogo simbolico quello celebrato in mattinata all'ospedale di Stato, negli spazi esterni del punto vaccinazioni, con il vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi, alla presenza dei Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. Il vescovo ha ricordato il lavoro, a pochi giorni dal Primo Maggio, soprattutto quello di medici, infermieri e volontari impegnati nella pandemia. Un luogo di dolore l'ospedale, ma anche di speranza. Presenti, tra le altre autorità, anche il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, e i vertici dell'Iss. Il direttore generale dell'Istituto, Alessandra Bruschi, ha parlato di un momento che rappresenta un “giro di boa”, con le vaccinazioni che stanno raggiungendo percentuali importanti, numeri dei contagi in calo e l'obiettivo, che forse sarà raggiunto tra pochi giorni, di chiudere il reparto Covid.