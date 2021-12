Covid, anche oggi un decesso sul Titano. Boom di guarigioni

Un altro decesso a San Marino, di una donna positiva al Covid: sono 97 le vittime totali. Scendono i positivi attivi, a 776, in virtù dei 175 guariti in più. 88 però i nuovi positivi, ed un ricoverato in più, per un totale di 21.



Le Regioni italiane si schierano contro l'ipotesi di sottoporre a tampone i vaccinati, per alcune attività, mentre non sono compatte sull'obbligo vaccinale. Il presidente del Piemonte Alberto Cirio per esempio fa notare: “Che il tampone diventi misura ordinaria per un vaccinato con super Green pass per vivere la propria socialità contraddice tutto il lavoro fatto”. La Regione Lazio dispone l'obbligo di mascherine all'aperto per tutti dal 23 e test ai sanitari ogni 10 giorni. Dalla Toscana Giani chiede l'obbligo vaccinale e rimborsi per le Regioni.

Per i viaggi nell'Unione Europea il Green pass durerà 9 mesi, precisamente 270 giorni: lo ha stabilito la Commissione Ue. Omicron è già diventata la variante più diffusa in America, riguarda circa tre quarti dei nuovi casi di contagio. La notizia arriva dai Cdc, Centers for Disease Control and Prevention, massima autorità sanitaria statunitense, che spiegano come il 73% delle nuove infezioni è legata a Omicron. La Casa Bianca però esclude il lockdown, anche se sono a rischio i festeggiamenti di capodanno a Times Square. Londra ha già deciso di cancellare gli eventi previsti per l'ultimo dell'anno.