COVID-19 Covid, ancora in salita il numero dei casi. Nessuno risulta più ricoverato

Covid, ancora in salita il numero dei casi. Nessuno risulta più ricoverato.

Continua la salita dei casi da covid a San Marino: sono 63 le positività in più da ieri, 53 le persone guarite. Sono 284 i positivi attivi al momento. Buone notizie sul fronte ospedaliero dove non risulta più ricoverata nessuna persona neanche in area medica.

