Covid, attestati ai volontari in prima linea. Il ringraziamento dei Capitani Reggenti

Le premiazioni

“L'emergenza non è finita ma affrontiamo queste giornate con la certezza di avere nel nostro volontariato un grande patrimonio di risorse morali e civili” così i Capitani Reggenti ai volontari premiati ieri per il loro impegno durante la pandemia Un'udienza a cielo aperto, alla cava dei balestrieri, durante la quale i Capitani Reggenti hanno potuto rivolgersi direttamente a tutti i volontari che hanno prestato la loro opera durante l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia: Milizie, Protezione Civile, Croce Rossa, gruppo Scout.

Dopo avere simbolicamente consegnato la medaglia di prima classe al merito a bandiere e labaro nella cerimonia in piazza della Libertà, i toni si sono fatti meno formali alla Cava dei Balestrieri, dove davanti ai tanti volontari che nei mesi più difficili ci hanno fatto sentire comunità, i Capitani Reggenti hanno parlato di orgoglio, di fiducia, di speranza, “l'incontro di oggi- hanno detto i Capi di Stato- ci offre finalmente la possibilità di esprimere direttamente a voi la riconoscenza nostra, delle istituzioni e di tutta la nostra popolazione”. Ed il segretario Canti ha annunciato un decreto che già dal mese di settembre regolamenterà il volontariato nella protezione civile. Poi la consegna degli attestati, come segno di riconoscenza per quello slancio generoso che è eredità preziosa per le giovani generazioni e consapevolezza di poter contare su una solida testimonianza di solidarietà umana, in giorni che chiedono una rinnovata attenzione per contenere la diffusione del contagio