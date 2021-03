Covid: aumenta la pressione sulla terapia intensiva, scende il totale dei positivi in territorio

Cresce la pressione sulla terapia intensiva all'ospedale di Stato: è ora all'83% di saturazione, con 10 pazienti su un totale di 39 ricoverati. 29 persone si trovano nel reparto Covid. Sul fronte dei contagi, 23 i nuovi casi rilevati su 128 tamponi effettuati ieri (rapporto nuovi positivi/tamponi = 17,97%). Torna a diminuire, invece, il numero dei "positivi attivi" in territorio: 512. 473 persone si trovano in isolamento a casa. 22 i guariti in una giornata e nessuno è deceduto. Dall'inizio della pandemia, a San Marino sono morte 84 persone.

Sul fronte vaccinazioni il totale delle dosi somministrate dall’inizio della campagna fino alla giornata di ieri è di 10.672. (8.639 persone vaccinate con la prima dose e 2.033 con anche la seconda dose). Il 57,3% dei vaccinati sono femmine e il 42,7% sono maschi. Nella giornata ieri sono stati effettuati 358 richiami di seconde dosi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: