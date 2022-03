Covid: aumentano i positivi a San Marino, ricoveri stabili

Salgono a 345 i positivi attivi al Covid-19 in territorio sammarinese, alla luce di 45 positività rilevate nelle ultime 24 ore e 12 guarigioni. Rimane stabile la situazione in Ospedale con 3 ricoveri nelle stanze di degenza, nessuno in Terapia Intensiva.

