COVID-19 Covid, aumento di casi e ricoveri a San Marino Documentata l'infezione più lunga al mondo: 505 giorni

Covid, aumento di casi e ricoveri a San Marino.

Lieve aumento dei positivi attivi a San Marino: sono 370 quelli registrati oggi dal cruscotto dell'Iss, ieri erano 364. Nelle ultime 24 ore sul Titano si sono registrate 46 nuove infezioni da Covid a fronte di 40 guarigioni. Aumentano i ricoveri che passano da 7 a 9, mentre la terapia intensiva registra 2 pazienti al suo interno.

Documentata l'infezione da SARS-CoV-2 più lunga in assoluto: durata 505 giorni, ha attanagliato un paziente immunodepresso, che poi non ce l'ha fatta nonostante le terapie. Presentato a Lisbona al congresso della Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive da esperti del King's College London and Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, il caso clinico rinforza l'idea che le nuove varianti del covid si siano formate proprio in questi pazienti che non riescono a guarire.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: