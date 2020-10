Covid: bimbo di 6 anni positivo. Sottoposti rapidamente a tampone i compagni di classe, ora si attendono gli esiti

L'andamento del contagio in Repubblica negli ultimi 10 giorni registra una media di 3,6 casi quotidiani. Numeri in crescita, recrudescenza prevedibile, “ma la situazione – assicura l'Iss - resta sotto controllo”. 6 i nuovi positivi, aggiornamento riferito a ieri, a cui si aggiunge, però, un nuovo caso scoperto proprio questa mattina in una scuola elementare: si tratta di un bambino di 6 anni, risultato positivo al tampone durante un normale controllo pediatrico. Alle 14, sono stati rapidamente avviati gli accertamenti sulla classe, una ventina di alunni tutti sottoposti a test molecolare. Ora si attendono gli esiti.





Tornando ai dati: 59 le quarantene attive, 3 le persone guarite; 3 ricoverate nelle stanze di isolamento in Medicina. Dimesso, invece, il quarto paziente ricoverato in ospedale ed ora trasferito negli appartamenti di Montegiardino, gestiti da Servizio Territoriale Domiciliare e Protezione Civile. Si abbassa rispetto ai mesi dell'emergenza primaverile l'età media dei positivi che adesso si attesta a 43 anni. 802 il totale dei casi registrati finora, dato che comprende anche i non residenti la cui positività al virus è stata riconosciuta attraverso gli screening nelle aziende. Sempre al 21 ottobre sono stati eseguiti 23.305 test sierologici e 8.927 tamponi.

Novità: cambia la modalità di consultazione dei dati sull'andamento delle infezioni. Attivo da oggi on-line, sul sito www.iss.sm, - spiega la Responsabile Comunicazione-URP, Stefania Stefanelli - un “cruscotto”, a cui si accede da apposito link in homepage, con aggiornamenti quotidiani – salvo solitamente nei week-end – che verranno diffusi intorno alle 13.00. “Modalità – è stato detto - che risponde così all'esigenza di informazione costante e per garantire la massima trasparenza”

AGGIORNAMENTO: Bimbo di 6 anni positivo al virus: classe in quarantena per una settimana