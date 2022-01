PANDEMIA Covid Bis: 211 residenti contagiati per la seconda volta In calo i ricoveri: sei in meno dall'Epifania. Aperte le prenotazioni per la vaccinazione pediatrica e per il tampone rapido alle farmacie di Città e Gualdicciolo

Da dopo l'Epifania in Repubblica sei pazienti in meno in Ospedale, uno in meno in terapia intensiva e 346 guariti. Numeri che fan da contraltare a quelli generali. I nuovi contagi in tre giorni sono stati infatti 422, i casi attivi sfiorano quota 1.500 e in Ospedale ci sono 13 ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. Dati non certo confortanti ma, dal punto di vista della pressione ospedaliera, in diminuzione, mentre resta alta la pressione sanitaria a causa dei tanti contagi che impegnano il servizio di tracciamento e il gruppo covid territoriale Iss che segue 1.482 positivi in isolamento a casa. 211 le persone che hanno contratto una seconda volta il Covid, in particolare nelle ultime settimane e 60 risultano già guarite (mentre 151 sono attualmente positive).

Fronte vaccini: 11.752 le dosi di richiamo (booster), pari al 41,63% della popolazione residente vaccinabile. Alla redazione giunte segnalazioni di diversi cittadini che non sono riusciti a mettersi in contatto col numero dedicato Covid 0549 994144. L'Iss fa sapere che è riservato a chi ha sintomi e purtroppo succede venga intasato per chiedere anche altre informazioni generali: basti dire che recentemente le telefonate sono state mediamente oltre 80mila in sette giorni. Chiarite le regole per gli studenti sammarinesi che studiano oltreconfine, dettate dall'ultima ordinanza del Ministro Speranza. Per accedere al trasporto scolastico dedicato sono obbligati al solo uso della mascherina Ffp2. Serve invece il green pass base per l'accesso a mezzi pubblici in generale per motivi di studio. Per l'accesso all'Università degli Studi di San Marino agli studenti è richiesto il green pass base, mentre ai docenti viene richiesto il green pass rafforzato.

Da oggi è possibile prenotare il vaccino per i piccoli dai 5 agli 11 anni (pediatria.vaccinazioni@iss.sm) ed anche il tampone rapido nelle farmacie di Città e Gualdicciolo (www.iss.sm / servizi on line) al costo di 10 euro.

