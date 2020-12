Covid-bis: vertice straordinario dell'OMS Europa per valutare strategia comune

Riunione straordinaria dell'Oms Europa per valutare la strategia comune da intraprendere di fronte alla nuova variante di Covid esplosa in Gran Bretagna. Intanto, Pfizer e Moderna effettuano dei test per verificare se i propri vaccini siano efficaci contro questa nuova mutazione. In Italia sarà una donna la prima ad essere vaccinata contro il Covid. Le dosi del vaccino Pfizer arriveranno il 24 dicembre, distribuite dai militari, e saranno stoccate prima allo Spallanzani, poi in altri 21 siti.





Nel frattempo la "seconda ondata" ha avuto un impatto più significativo su chi lavora. L'Inail spiega infatti che nel bimestre ottobre-novembre si è rilevato il picco di casi di Covid con quasi 49mila denunce di infortunio (pari al 47% del totale) rispetto alle circa 46.500 registrate nel bimestre marzo-aprile.

Negli Stati Uniti invece il Congresso approva un piano di sostegno da 900 miliardi di dollari a favore di famiglie e imprese americane duramente colpite dalla pandemia. Ieri sera Biden, insieme alla futura First Lady, si è vaccinato in diretta televisiva. I morti in America superano i 319 mila, mentre i casi sono 18 milioni.

Intanto in Italia si accelera sul Recovery Plan con il premier Giuseppe Conte che annuncia la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc di maggioranza, mentre punta a portare la bozza finale in Consiglio dei Ministri entro la fine dell'anno. E sui fondi Ue interviene anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Abbiamo da spendere 209 miliardi di euro, in proporzione sono più del Piano Marshall. L'Italia è il Paese che più beneficia dei fondi europei e tutti giustamente si aspettano efficacia ed efficienza da questo governo"