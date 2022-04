Covid: buone notizie dal Colore del Grano, alcuni ospiti già negativi In Italia aumentano le reinfezioni

Migliora la situazione al Colore del Grano dopo i casi di positività al virus tra gli ospiti. In realtà all'interno “non c'è mai stato un allarme”, spiegano dalla struttura. Alcuni ragazzi erano positivi, quasi tutti asintomatici. Già venerdì alcuni di loro si sono negativizzati. Sono stati divisi in due nuclei, tra positivi e negativi, così da evitare il diffondersi del contagio. Nessun problema, invece, per gli utenti del centro diurno.

Il plauso, spiegano dal Colore del Grano, va soprattutto agli operatori che – dopo 2 anni di pandemia – sono tornati a sostituire i colleghi positivi, lavorando oltre il proprio orario e nel weekend con, viene sottolineato, “spirito di servizio e umanità”. Al Casale la Fiorina si lavora per far tornare il prima possibile la situazione alla normalità – così da aprire di nuovo alle visite dei familiari - dopo le positività riscontrate in una parte degli ospiti.

Intanto in Italia sono quasi 64mila i nuovi contagi e 112 le vittime, con un tasso di positività al 14,6%, in calo, e terapie intensive stabili. In aumento le reinfezioni, come segnala l'Istituto superiore di sanità: sono il 4,1% sul totale dei casi. L'indice Rt va verso un nuovo calo, a 1,09. Il ministro della Salute Speranza esorta ad “imparare dalla lezione della pandemia per aprire una stagione nuova” e annuncia una riforma dell'assistenza territoriale e progetti, con il fondo nazionale che passa da 114 a 124 miliardi ai quali si aggiungono gli oltre 20 miliardi dal Pnrr.

