Covid: calano ancora i positivi a San Marino. L'Italia aumenta la capienza per teatri e musei

Scendono a 24 i casi di Covid in Repubblica alla luce di 7 nuove positività e 10 guariti rilevati nelle ultime 24 ore. Rimane stabile la situazione in ospedale con 3 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva. Sul fronte vaccinazioni, con San Marino che ha raggiunto il 79 % di popolazione immunizzata, arriva una buona notizia: il governo albanese e quello sammarinese sono giunti al riconoscimento reciproco degli attestati di vaccinazione rilasciati dai due paesi. Un "successo diplomatico" per l'ambasciatore di San Marino in Albania Giuseppe Maria Della Balda, realizzato con l'impegno del Ministro Plenipotenziario di San Marino in Albania Jonita Ademi. Anche il Segretario per gli Affari Esteri Luca Beccari si è compiaciuto per il risultato.









In Italia il Comitato tecnico scientifico ha dato il suo nulla osta per l'aumento nelle zone bianche della capienza per teatri e cinema. Nel prossimo Consiglio dei Ministri del 29 settembre si prevede già l'uscita del decreto, con cui le strutture all'aperto potrebbero tornare al 100% della disponibilità, mentre quelle al chiuso all'80%, mantenendo l'obbligo di Green Pass. Apertura a pieno regime anche per i musei, raccomandando comunque di rispettare le norme di distanziamento. Dalla ripartenza, che vedrà anche un ampliamento dei posti negli impianti sportivi, restano ancora escluse le discoteche, con il Ministero dello Sviluppo Economico che spinge per una riapertura, mentre il Cts continua a opporsi.