Covid: calano casi attivi in Emilia Romagna, stabili i ricoveri

Sono 2.528 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna su 11.994 tamponi fatti nelle ultime 24 ore. 184 sono a Rimini dove si sono registrate anche 140 guarigioni. Stabile la situazione negli ospedali, dove si registra un ricoverato in più in terapia intensiva (30), due in meno negli altri reparti (1.150). Continua il calo dei casi attivi, 38.231 (-1.425), il 97% in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatici, mentre si contano altri 3.948 guariti. Cinque, i morti e tutti anziani: uno in provincia di Parma (un uomo di 86 anni), due in provincia di Reggio Emilia (due donne di 95 e 81 anni), uno in provincia di Bologna (un uomo di 78 anni), uno in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 91 anni).