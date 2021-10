Covid: calano positivi e ricoveri sul Titano. A Rimini "massima attenzione" per la manifestazione "No Green Pass"

Covid. Non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore sul Titano. 4 invece i guariti che fanno così scendere a 31 i positivi attivi. Scendono anche i ricoveri che passano da 2 a 1: resta un solo paziente in terapia intensiva. Da questa mattina sono disponibili le tessere vaccinali per i vaccinati dal 3 di ottobre. Sul fronte vaccinazioni ha completato il ciclo di immunizzazione il 81,50 % della popolazione vaccinabile.

In calendario per venerdì 15, data in cui entra l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori la manifestazione organizzata dai "No Green pass" a Rimini. Il corteo si muoverà lungo corso d'Augusto per terminare davanti alla Prefettura. Il centro storico di Rimini, quindi, è pronto a blindarsi per evitare disordini con il sindaco Sadegholvaad che ha già chiesto al Prefetto la "massima attenzione" e la Questura ha già fatto sapere agli organizzatori che al primo segnale di disordini la manifestazione verrà sospesa e il corteo sciolto. Una preoccupazione rigettata dal Movimento 3V e dalle associazioni No vax che hanno organizzato l'appuntamento e che ribadiscono di voler sfilare pacificamente. Una posizione presa anche da Matteo Angelini, neo consigliere comunale eletto col 4% delle preferenze tra le file del Movimento 3V, che ha spiegato come le associazioni vogliano sfilare pacificamente senza voler creare disordini.

