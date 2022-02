Covid: casi attivi ancora in calo a San Marino, verso la riduzione delle misure restrittive. Stesso scenario in Italia, Francia e Spagna

Sono dati sempre più incoraggianti quelli che arrivano dall'aggiornamento di oggi sull'incidenza del virus in territorio. 199 le nuove guarigioni, il quadruplo rispetto ai contagi che sono 50 nelle ultime 24 ore. 12 i ricoveri, in calo di uno; sempre 4 i pazienti in terapia intensiva. Scendono a 777 i positivi assistiti al domicilio. Trend che accompagna il Paese verso l'allentamento delle misure restrittive già dalla prossima settimana, con l'uscita di un nuovo decreto.

E a proposito di riapertura post-Covid, da oggi in Italia si potrà tornare in discoteca. A marzo poi prevista "una revisione del Green pass". “E' ragionevole - secondo il sottosegretario alla Salute, Costa - pensare che lo stato d'emergenza non verrà rinnovato" ad aprile. Cala a 0,89 questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, rispetto al valore di 0,93 di sette giorni fa. Lo rileva il monitoraggio del ministero della Salute-Iss. Scende anche il tasso di occupazione in terapia intensiva e nelle aree mediche.

Sul fronte europeo, il protocollo sanitario nelle scuole francesi sarà alleggerito al ritorno dalle vacanze scolastiche, a fine febbraio. Fra i provvedimenti anticipati dal ministero dell'Educazione nazionale, spicca la fine dell'obbligo di indossare la mascherina durante la ricreazione. In Spagna, diverse regioni hanno annunciato un allentamento o eliminazione di restrizioni sanitarie: è il caso dei Paesi Baschi, dove da lunedì non ci sarà più nessuna misura in vigore se non quelle stabilite dalla normativa nazionale.

Anche l'India guarda con ottimismo al ritorno alla normalità. Ieri, secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità, il Paese ieri ha registrato una flessione nel numero di casi di Coronavirus: 58.077 con 657 decessi, tasso di positività quotidiano del 3,89%.

