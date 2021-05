Covid, Ciavatta all'Assemblea Oms: "Considerare immunizzazione per il 'passaporto vaccinale', non il vaccino"

Da giorni non si registrano più nuove positività sul Titano. Zero i casi relativi all'ultima giornata, su 64 tamponi. Allo stesso tempo, nessuno è guarito, quindi il totale degli attualmente positivi è fermo a 3. Sono tutti maschi, con un età media di 44 anni e si trovano in isolamento a casa. L'ospedale si conferma, dunque, Covid-free. In parallelo, proseguono le somministrazioni di vaccino: 42.447 le dosi totali inoculate, di cui 20.936 seconde dosi o dosi uniche. Ieri sono stati somministrati 280 sieri e, finora, sono 71 i turisti vaccinati.









Risultati della campagna presentati dal segretario alla Sanità Ciavatta nel suo intervento alla 74ma Assemblea mondiale della sanità dell'Oms. Da Ciavatta un appello per basare il “passaporto vaccinale” sull'immunizzazione e non sul tipo di siero, per garantire che le questioni economiche e geopolitiche, ha affermato, “non prevalgano su quelle scientifiche e sanitarie”.

Sempre sui vaccini, nuova accelerazione in Emilia-Romagna. I cittadini tra i 50 e i 54 anni già registrati sul portale regionale ma senza ancora un appuntamento entro oggi riceveranno un sms con le indicazioni per prenotarsi. E da venerdì potrà prendere appuntamento tramite i canali consueti anche chi non si è registrato. L'aggiornamento in conferenza stampa con l'assessore alle politiche per la Salute Donini. Da giovedì 3 giugno un sms con la data di somministrazione arriverà per i candidati nella fascia 40-49 anni e dal 4 giugno apertura anche a chi, della stessa età, non si è registrato. E gli 'indecisi' nelle fasce già raggiunte dal vaccino potranno prendere appuntamento tramite il medico curante. Entro l'estate tutti gli emiliano-romagnoli che lo vorranno potranno essere vaccinati, ha assicurato Donini. Ad oggi sono oltre 2 milioni e 463mila le dosi somministrate in Regione.

Sul fronte dati, 224 i nuovi casi, di cui 17 nel Riminese, con un tasso di positività allo 0,9%. Ricoveri in calo, ma quattro i decessi. Nell'intera Italia 3.937 positivi e 121 vittime. In calo il saldo dei pazienti negli ospedali, sia in terapia intensiva che negli altri reparti.