COVID 19 Covid: cinque trattamenti promettenti, atteso via libera Ema ad ottobre San Marino il piccolo stato europeo con meno contagi

Invariati i numeri sul Covid in Repubblica. Resta un solo caso di positività e una persona in quarantena, dopo un contatto stretto, avvenuto fuori territorio. San Marino, tra i piccoli stati europei, è quello coi dati migliori: a Monaco 23 contagi nell'ultima settimana, 43 ad Andorra, 44 in Liechtestein. Tutti negativi i 55 tamponi refertati ieri dall'Iss. Si tratta, principalmente, di persone che stanno per andare all'estero oppure che sono appena rientrate. L'ultimo positivo riscontrato in Repubblica risale al 12 maggio. Sul fronte vaccini, 993 quelli somministrati ai turisti. 44.431 il totale di cui 22. 108 con la prima dose e 22.323 con la seconda o con la dose unica. Il 51,5% dei vaccinati sono femmine e il 48,5% maschi. Se a San Marino e in Italia – dove ieri si sono registrati solo 389 contagi – il quadro appare confortante, non può dirsi lo stesso in altri paesi dove invece i numeri sono in aumento, soprattutto a causa della variante Delta, che secondo alcuni studi si propagherebbe velocemente anche con contatti di soli 5-10 secondi.

[Banner_Google_ADS]

In Russia nuovo record di vittime; 652 in una sola giornata. Preoccupazione, per i casi in aumento, anche nel Regno Unito. Ieri i decessi sono stati solo 3, ma si sono registrati 22.868 nuovi contagi. Mai così tanti dal 28 gennaio. Numeri che fanno crescere i dubbi sull'opportunità di far giocare a Wembley col pubblico le fasi finali degli europei di calcio anche se la scelta – che spetta alla Uefa - resta al momento confermata. La Commissione europea ha intanto annunciato di aver identificato cinque trattamenti "promettenti" contro il Covid-19. Si tratta di terapie "che potrebbero essere presto disponibili" in tutta l'Ue. Quattro sono anticorpi monoclonali attualmente in revisione in tempo reale da parte dell'Agenzia europea per i medicinali, un'altra è un immuno-soppressore, già autorizzato per pazienti non Covid e che potrebbe ricevere l'ok anche per il Covid. I cinque prodotti potrebbero ricevere il via libera entro ottobre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: