COVID-19 Covid, continua il trend in discesa dei casi

Continua il trend in discesa dei casi da covid a San Marino: 476 oggi i positivi attivi in territorio. Scendono anche i ricoveri che si portano a 6, tutti in area medica. 78 i guariti da ieri, 58 le nuove positività. Non si registrano nuovi decessi.

