COVID-19 Covid, continua il trend positivo sul Titano. Sotto quota 200 i casi attivi

Prosegue il trend discendente dei contagi a San Marino. Sempre meno i casi attivi, arrivati sotto quota 200. Su 73 tamponi, quattro le infezioni rilevate, pari ad un tasso di positività del 5,48%. 22 invece le guarigioni. Un saldo che fa scendere il numero degli attualmente positivi in Repubblica a quota 197. Meno uno i ricoveri covid in Ospedale che nell'ultimo bollettino Iss si attestano a 21, di cui 4 in terapia intensiva, con saturazione stabile da ieri al 33%. Ferme, come ogni week end, le vaccinazioni che venerdì hanno raggiunto quota 21.384: con 12.948 prime dosi e 8.436 seconde dosi totali.

Il bollettino quotidiano della pandemia in Emilia-Romagna è in linea con gli ultimi giorni: nuovi contagi di poco sopra i mille e prosegue il calo dei ricoveri. 21 i morti. A livello nazionale italiano 12.694 i nuovi contagi e 251 morti.

