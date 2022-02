COVID-19 Covid, continuano a scendere i casi attivi. Stabile la situazione in ospedale

Scendono ancora i positivi attivi sul Titano: dopo la pausa del fine settimana torna l'aggiornamento da parte dell'Iss. Sono 392 al momento, erano 427 nell'ultimo aggiornamento: 60 le nuove positività superate dalle 95 guarigioni. Stabile la situazione in ospedale con 3 persone ricoverate nelle stanze di isolamento, nessun paziente in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi.

