SAN MARINO Covid: continuano a scendere i positivi attivi in Repubblica Da giovedì tornano in presenza tutte le classi

Covid: continuano a scendere i positivi attivi in Repubblica.

Buone notizie oggi dal cruscotto dell'ISS, nonostante si registri un nuovo ricovero in ospedale, ma non in terapia intensiva dove restano 4 i pazienti seguiti, scendono i positivi attivi: sono infatti 910 rispetto ai 969 di ieri. Questo è dovuto all'elevato numero di guarigioni 128 mentre sono 61 i nuovi positivi rilevati; 895 le persone in isolamento domiciliare. Da giovedì tornano in presenza tutte le classi scolastiche di ogni ordine e grado a San Marino, non ne risulta più nessuna in quarantena. Apportati anche alcuni ritocchi al protocollo covid: prima di mettere una classe in quarantena dovranno esserci almeno cinque positivi e comunque ogni caso verrà valutato da parte del covid team.

[Banner_Google_ADS]



In Italia sono 81.367 i nuovi contagi a fronte di 731.284 tamponi. In lieve aumento il tasso di positività, all'11,1%, sono invece 1.350 i pazienti in terapia intensiva, 26 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite; 384 i decessi. Nei reparti ordinari intanto la percentuale dei posti letto occupati da pazienti con Covid in Emilia Romagna si attesta al 25% e sono 7,463 i nuovi casi rilevati. Oltre 12.000 le guarigioni ma purtroppo anche 30 decessi. L'Aifa interviene sulle reazioni avverse del vaccino: su oltre 108 milioni di dosi, spiegano, ne sono state riscontrate quasi 118.000 di cui l'83% non gravi. 22 i morti correlabili. "La vaccinazione, aggiunge Aifa, "è indicata sia in gravidanza sia in allattamento, non vi sono inoltre evidenze che suggeriscano che i vaccini possano influenzare negativamente la fertilità in entrambi i sessi.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: