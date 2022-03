Covid: cresce il “tasso di positività” in Italia. 82 i decessi In Emilia-Romagna si contano 3.862 nuovi casi. In flessione lieve le terapie intensive, ma crescono i ricoveri negli altri reparti degli ospedali della Regione

Dibattito pubblico, anche in Italia, inevitabilmente incentrato sulle gravi tensioni internazionali di questo periodo; sta così passando in sordina il tema della pandemia, che per 2 anni aveva catalizzato l'attenzione. Voglia di normalità, almeno su questo fronte; il dato quotidiano dei nuovi contagi parla tuttavia di un problema ancora tutt'altro che secondario. Quasi 60.000 i casi di infezione rilevati nelle ultime 24 ore; cresce il tasso di positività, così come il numero delle ospedalizzazioni. 82 i decessi. In Emilia-Romagna si contano invece 3.862 nuovi casi. Leggera flessione, nel saldo fra entrate ed uscite, dei ricoveri in terapia intensiva; mentre crescono di 40 unità negli altri reparti. 5, in Regione, le vittime. Nessuna nel Riminese; dove le nuove positività sono 269. L'ultimo bollettino diffuso sul Titano – con dati relativi alla giornata di mercoledì – parlava di casi attivi ed ospedalizzazioni in crescita. Con i ricoveri saliti a quota 7; pur essendo la terapia intensiva ancora libera dal Covid. Andamento che ha indotto il Dirigente dell'Authority sanitaria a chiedere di posticipare la fine dello stato di emergenza.

