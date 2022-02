COVID-19 Covid, da inizio pandemia a San Marino quasi 14mila persone contagiate In Italia denuncia per i promotori della manifestazione di protesta no vax non preavvisata: c'era anche il generale Pappalardo. Sette decessi in provincia di Rimini

Da inizio pandemia a San Marino sono quasi 14mila le persone contagiate. 13.988: è il totale delle persone contagiate da inizio pandemia in territorio, di cui 652 positivi attivi, con un'età media di 36 anni (332 femmine e 320 maschi), e 13.226 guariti, 215 in più dall'ultima rilevazione. 10 attualmente i ricoverati in ospedale, due in meno, di cui 3 in terapia intensiva. 642 persone sono seguite a casa, inoltre 180 sono in quarantena. Nell'ultima settimana sono stati eseguiti 3.210 tamponi, per un tasso di positività dell'11,99%. Il totale delle vaccinazioni, da inizio campagna, è di 69.250, con l'80,14% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo di immunizzazione primario. In Italia saranno denunciati per manifestazione non preavvisata i promotori della manifestazione no vax di oggi a Roma, tra cui il generale Pappalardo. Al vaglio la posizione degli altri partecipanti della protesta, circa 200, quasi tutti identificati. In virtù del minor numero di tamponi effettuati la domenica, meno di 290mila, scende a 28.630 l'incremento odierno. Scendono anche tutti gli indicatori ospedalieri (-17 terapie intensive, -10 ricoveri); 281 i decessi. Casi in diminuzione anche in Emilia Romagna, +2.695, con 8 terapie intensive in meno, ma 51 ricoveri ordinari in più. 234 i casi a Rimini, provincia più colpita per decessi, ben 7 (tre donne di 81,84 e 88 anni e quattro uomini di 80, 83, 86 e 100 anni), su 32 in totale nella Regione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: