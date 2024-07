COSI_COVID INITIATIVE Covid: dal sonno ai consumi alimentari, cambiano le abitudini dei bambini del Titano In base al report Oms 2021/2023, faticano ad addormentarsi durante la settimana e mangiano più dolci

Il Covid riprende la sua corsa in alcune regioni italiane, una manciata di casi anche sul Titano nelle ultime settimane. Covid ma anche virus respiratori minori, lunghe influenze, tosse e raffreddori, oltre a polmoniti ospedalizzate con ricoveri brevi. La stagione, con i primi forti caldi, è iniziata dunque sotto l'insegna dei malanni estivi. E in questo quadro di monitoraggio continuo, si fa spazio anche l'ultimo report COSI_Covid (2021-2023), indagine Oms Regione Europa sull'impatto della pandemia nella routine quotidiana e nei comportamenti dei bambini in età scolare primaria, dai 7 ai 9 anni. Nella rosa dei 17 Paesi campione, San Marino c'è.

L'analisi dell'Authority Sanitaria si concentra su alcuni elementi di rilievo. Come ad esempio il fatto che i bambini sammarinesi siano tra quelli che faticano maggiormente ad addormentarsi nei giorni feriali, la situazIone migliora nel week-end. L'esatto contrario invece per i giovani uzbeki.

San Marino, con oltre il 60%, figura poi tra gli Stati membri con la più alta percentuale, nel periodo di riferimento, di bambini con il Covid tenuti in isolamento a casa dai genitori anch'essi affetti dal virus. E il dato sulle abitudini alimentari registra un aumento considerevole nel consumo di dolci: San Marino svetta insieme a Malta e Cipro.

Nel video l'intervista a Claudio Muccioli, Dirigente Authority Sanitaria.

