Covid: dall'Iss nuovo appello a vaccinarsi. Bruschi sullo Sputnik: "Anticorpi nel 99% dei casi analizzati"

Sentiamo Alessandra Bruschi e Miriam Farinelli

Già da diversi giorni il tasso di positività è al di sotto della soglia critica del 10%. Con 3 nuovi casi su 143 tamponi, si abbassa fino all'attuale 2,10%. Allo stesso tempo, 37 i guariti. Dati nel complesso incoraggianti, dunque. 162 i positivi attuali in territorio. Ma sono 17 i ricoveri in ospedale, di cui 13 nelle stanze di isolamento e 4 in terapia intensiva, come spiega il direttore sanitario Iss, Sergio Rabini. Sul fronte vaccini, 23.272 le dosi somministrate, di cui 8.573 seconde dosi.









Ed è proprio su questo punto che l'Iss si sofferma, perché mancano all'appello soprattutto i cittadini dai 20 ai 50 anni. Da qui l'invito a prenotarsi, perché già da martedì si registrerà un calo delle somministrazioni. “I vaccini scadranno tra luglio e agosto”, avverte il direttore generale Iss, Alessandra Bruschi.

“Nessun problema con lo Sputnik per i viaggi”, afferma Bruschi che annuncia il rilascio delle tessere vaccinali dal 27 aprile. In base ai primi prelievi, aggiunge, la risposta con anticorpi è nel 99% dei casi dopo la seconda dose. Dalla responsabile di Ginecologia e Ostetricia, Miriam Farinelli, un chiarimento per le cittadine: possono vaccinarsi sia le donne in gravidanza, anche in caso di fattori di rischio aggiuntivi, sia quelle che prendono la pillola o che si sottopongono a terapia ormonale.

Nel servizio, le interviste ad Alessandra Bruschi (direttore generale Iss) e a Miriam Farinelli (direttore Ginecologia e Ostetricia)