Covid, dall'Italia a San Marino situazione in progressivo miglioramento

I dati sul cruscotto dell'ISS confermano l'andamento già buono dell'ultima rilevazione di venerdì scorso. Si registrano 22 nuovi casi nel week-end, ma sono 83 in tutto nei sette giorni dal 23 al 29 maggio, 127 le persone guarite nella stessa settimana. Attualmente il totale è di 119 positivi attivi. Calano a 3 i ricoveri, resta libera la terapia intensiva. 116 in totale le persone seguite a domicilio. Fermi a 115 i decessi.

Sul fronte vaccinazioni anti Covid, 70.784 il totale dei sieri somministrati. Non ci sono state inoculazioni nell’ultima settimana. In generale, ha completato il ciclo di immunizzazione primario l'81,74% della popolazione vaccinabile. 19.984 le persone che hanno ricevuto il booster, pari al 66,01%.

Italia intanto sempre più vicina all'uscita dall'emergenza. Si va verso la scadenza delle ultime misure di contenimento in vigore: dal 1° giugno non sarà più necessario presentare il Green Pass per volare in Europa. Il 15 giugno si dovrebbe dire addio all'obbligo di mascherina nei cinema, teatri e mezzi di trasporto. Dalla stessa data stop anche all'obbligo vaccinale per over 50, forze dell'ordine e lavoratori delle scuole.

Guardando invece ai dati, nelle ultime 24 ore si contano 7.537 nuovi contagi e 62 vittime. Il tasso di positività scende al 9,4%, in calo anche i ricoveri in terapia intensiva.