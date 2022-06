CORONAVIRUS Covid, dati in aumento a San Marino e in Italia Sul Titano positivi attivi tornati sopra quota 300. Rezza (Ministero Salute): "L'incidenza sale a 1,07"

A San Marino i positivi attivi tornano abbondantemente sopra i 300 (340), 88 i casi in più dall'ultimo rilevamento del 21 giugno, 44 nelle ultime 24 ore. I ricoverati salgono a 2, in isolamento. 47 i guariti. Anche in Italia indicatori tutti in aumento. Solo Sicilia e Umbria superano la soglia di allerta dell'occupazione di posti letto. Il valore più alto dell'incidenza è invece in Sardegna, 680 casi ogni 100mila abitanti. Intanto anche oggi quasi 56mila contagi (55.829), 51 le vittime, tasso di positività sempre alto al 23,4%.

Nel video l'intervento di Giovanni Rezza, Direttore generale Prevenzione Ministero della Salute

