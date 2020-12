COVID-19 Covid: dati in miglioramento nel Riminese. Fra i nuovi contagiati “un residente a San Marino” In Emilia-Romagna contrazione significativa dei casi attivi. Circa 21.000 nuovi contagi e 662 decessi in Italia

In netto calo i nuovi positivi nel Riminese: 156 quelli registrati nell'ultimo bollettino; meno dunque dei guariti, circa 200. Fra i contagiati l'AUSL segnala anche un residente a San Marino. 3, invece, i decessi – in Provincia - correlati al covid: l'età è compresa fra gli 84 e i 92 anni. In Regione le vittime sono complessivamente 52; ma anche qui si assiste ad una significativa contrazione del numero dei casi attivi, perché a fronte di 1.964 nuovi contagi si contano oltre 2.300 guarigioni. E si alleggerisce lievemente anche la pressione sulle terapie intensive.

La situazione, del resto, è in complessivo miglioramento su scala nazionale. Circa 21.000, in Italia, i casi rilevati nell'ultimo aggiornamento, su quasi 195.000 tamponi effettuati. Il rapporto torna sotto il 10%. E scende – rispetto a ieri - anche il numero dei decessi, che resta comunque drammatico: 662. Intanto il Ministro dell'Interno annuncia verifiche rigorose in vista delle festività natalizie. “Ci saranno forze di polizia in numero elevato – ha detto Luciana Lamorgese -, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo. Dovremo continuare con delle limitazioni alla mobilità anche tra Comuni oltre che tra Regioni”. “Un sacrificio necessario”, ha aggiunto.



