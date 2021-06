Covid: dati stabili a San Marino. In Italia possibile zona bianca nazionale dal 28 giugno

Nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso di coronavirus in Repubblica. Resta stabile quindi la situazione sul Titano. Risulta ancora un positivo attivo ricoverato in ospedale ma non per sintomatologia dovuta al covid. Nessuna persona in quarantena e nella settimana dal 14 al 20 giugno compresi sono stati eseguiti in totale 543 tamponi, tutti con esito negativo. Il totale delle vaccinazioni è di 44.064, quelle effettuate a turisti sono ad oggi 681.

In Italia da lunedì 28 giugno tutte le regioni potrebbero essere in zona bianca, ad oggi manca solo la Valle d'Aosta. I dati sul contagi continuano a migliorare, oggi si sono registrati 495 i positivi su 81.752. Il tasso di positività è dello 0,61%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri e sono 385 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. 21 i decessi registrati.

Nelle Marche su 812 tamponi effettuati nessun caso rilevato mentre in Emilia Romagna 81 i nuovi positivi di cui tre a Rimini. 37 in totale i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due i decessi.