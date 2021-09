Covid: dati stabili sul Titano, Pfizer e BioNTech parlano di vaccino sicuro sui bambini tra 5 e 11 anni

Resta fermo a 60 il numero di casi totali a San Marino: dato stabile visti gli 0 contagi registrati nell'ultima giornata di riferimento e gli 0 guariti. L'età media dei contagiati è di 41 anni. Al momento, si parla di un tasso di positività su base settimanale al 2,97% sul Titano, come riporta l'Iss: 978, infatti, i tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, con 29 casi rilevati. Allo stesso tempo, 4 i ricoverati in ospedale, di cui 2 in terapia intensiva che ora è al 17% di occupazione. In isolamento a casa si trovano 56 soggetti e 20 le quarantene. Sul fronte vaccinazioni, 47.023 le somministratori totali: 24.365 sono seconde dosi o dosi uniche. Tra i turisti, 2.263 somministrazioni.

Proprio a proposito di vaccini, dalla politica il segretario di Libera, Matteo Ciacci, interviene prevedendo difficoltà per i sammarinesi che hanno ricevuto Sputnik quando, dal 15 ottobre, il green pass sarà essenziale per lavoratori pubblici e privati in Italia. “San Marino non merita” di vivere di deroghe, dice in sostanza la forza politica che propone tamponi a carico dello Stato sammarinese per lavoratori e studenti se non si arriverà a una soluzione.

In Italia, nelle ultime 24 ore si registrano 2.407 nuovi contagi, con un tasso di positività in aumento all'1,9%. 44 le vittime, anch'esse in aumento. Scende il numero di ricoverati in terapia intensiva, ma cresce nei reparti. In Emilia-Romagna 333 nuovi positivi e 4 decessi. In Regione, come nel resto del Paese, parte la somministrazione della terza dose per gli immunodepressi. L'Azienda Usl della Romagna ha già avviato la chiamata attiva dei soggetti con determinate patologie.

Intanto, Pfizer e BioNTech hanno reso noto che studi clinici hanno dimostrato la sicurezza del loro vaccino nei bambini tra i 5 e gli 11 anni e che è in corso la sperimentazione su soggetti da sei mesi a 2 anni. I risultati principali sono attesi prima di fine anno.