Covid, dimessi nel pomeriggio i "nonni" del Casale.

A San Marino è rimasta una sola persona ricoverata, ed è ancora nel reparto di terapia intensiva. Le altre due sono state dimesse nel pomeriggio di oggi: si tratta di due ospiti della Casa di Riposo La Fiorina, che erano stati ricoverati in via precauzionale. Per il resto i numeri del contagio sul Titano restituiscono una situazione stabile, con solo 5 nuovi casi di positività registrati nelle ultime ore, che hanno portato ad 82 il dato complessivo. Ma c'è da registrare un nuovo episodio che conferma come fuori confine non sia ancora così automatica la deroga ai green pass concessa ai sammarinesi vaccinati con Sputnik fino al 15 ottobre: una famiglia che voleva trascorrere un periodo di vacanza alle terme di Sirmione si è infatti vista negare la prenotazione. “Solo vaccini certificati Ema per accedere del centro benessere” hanno spiegato, per poi fare dietrofront una volta contattati dalla nostra emittente, che voleva comprendere quale loro direttiva interna fosse più incisiva del decreto italiano “Non eravamo al corrente e ci scusiamo, prenotazioni aperte per i sammarinesi”.

Domani, in italia, le misure anti - covid saranno all'ordine del giorno dei Consiglio dei Ministri, cui seguirà una conferenza stampa. Sullo sfondo l'aumento dei casi, 6.503 quelli nelle ultime ore; scende invece il numero delle vittime, 69. La mancata vaccinazione - secondo l'infettivologo Massimo Andreoni -, sta determinando gran parte della letalità se non la totalità dei morti per Covid in Italia.

