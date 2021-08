Covid: diminuiscono i casi positivi ma aumenta il tasso di positività. Sicilia verso la zona gialla e Sardegna in bilico

Sono 7221 i casi positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 43 le vittime in un giorno, in lieve diminuzione rispetto a ieri. Ma, a fronte di meno tamponi effettuati, cresce il tasso di positività a 3,3%. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe diffuso oggi, i ricoverati in ospedale aumentano rispetto alla scorsa settimana: +16% in area medica e +19% in terapia intensiva. E in aumento anche i decessi: 345 negli ultimi 7 giorni, con una media di 49 al giorno rispetto ai 34 della settimana precedente. Alla vigilia dell'esame dei dati da parte della cabina di regia, la Sicilia registra un peggioramento dei parametri per i ricoveri che la pongono a rischio di passaggio in zona gialla. In bilico anche la Sardegna. In Emilia-Romagna si registrano 561 nuovi positivi e 3 decessi in 24 ore, mentre calano i ricoverati: -2 in terapia intensiva e -5 negli altri reparti Covid.









Intanto si discute sul Green Pass: l'ipotesi di estenderne la durata da 9 a 12 mesi al vaglio del Cts, mentre si resta in attesa delle decisioni delle autorità regolatorie sulla somministrazione di una terza dose. E il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi si esprime sull'obbligo di vaccino per il personale scolastico: "Chi ha il vaccino o il Green pass va a scuola, gli altri verranno sospesi. Il tampone non è un sostituito del vaccino ma semplicemente un atto di tracciamento", e aggiunge che il controllo sul pass lo faranno i presidi con modalità da mettere a punto con l'ausilio del Garante della Privacy. La campagna vaccinale intanto procede, con il 68,2% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo.