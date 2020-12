Per la prima volta in questa cosiddetta "seconda ondata" San Marino conta due decessi in un solo giorno. Per il momento il bollettino, che sarà completato nelle prossime ore, conta anche 42 nuovi positivi e 11 guariti. Sono 21 le persone ricoverate all'Ospedale di Stato, mentre 256 sono seguite al domicilio. La situazione della saturazione della terapia intensiva è al 33%. 275 i positivi attivi, in aumento di 30 unità rispetto a ieri.

Seguiranno aggiornamenti