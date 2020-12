AGGIORNAMENTO Covid, due morti a San Marino

Covid, due morti a San Marino.

Per la prima volta in questa cosiddetta "seconda ondata" San Marino conta due decessi in un solo giorno. Si tratta di un uomo di 84 anni e una donna di 93 ospite della RSA La Fiorina. Da ISS, operatori e Segreteria di Stato alla Sanità il cordoglio ai familiari, parenti e amici.

Il bollettino conta anche 42 nuovi positivi e 11 guariti. Sono 22 le persone ricoverate all'Ospedale di Stato. Di queste, 17 si trovano nel Reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina (8 sono ospiti della RSA La Fiorina) e 5 in Terapia Intensiva, a cui si aggiungono 2 pazienti non Covid nelle camere risveglio del Blocco operatorio. 256 i pazienti seguiti a domicilio.

La situazione della saturazione della terapia intensiva è al 33%. 277 i positivi attivi, in aumento di 30 unità rispetto a ieri.





