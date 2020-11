STABILI RELAZIONI Covid: è giallo sulle visite oltreconfine tra fidanzati Sta suscitando non pochi interrogativi, e richieste di chiarimento, una notizia diffusa oggi da un sito italiano, in merito agli spostamenti fra San Marino e Rimini.

“Vietate le visite tra fidanzati non conviventi dal Riminese a San Marino e viceversa”, titolava oggi Altarimini, che ha parlato di una “precisazione” giunta dalla Prefettura. Notizia che in breve ha circolato in rete, suscitando interrogativi e preoccupazioni fra le persone – e non sarebbero poche – che hanno partner residenti oltreconfine.

Nell'articolo si sottolinea come la Prefettura di Rimini abbia richiamato la norma dell'ultimo dpcm italiano che prevede come gli spostamenti fuori dal comune di residenza siano giustificabili solo “per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili”. Da qui l'asserita impossibilità – nel Riminese, zona arancione - ad effettuare visite a fidanzati e fidanzate, sempre che non si trovino nello stesso Comune.

E questo nonostante le delucidazioni diffuse solo pochi giorni fa dalla Segreteria Esteri, a seguito del tavolo tecnico con le prefetture di Rimini e Pesaro, nelle quali si consideravano possibili tali spostamenti, qualora vi fosse “una comprovata e stabile relazione affettiva”. Certi aspetti – afferma il Segretario di Stato Beccari – erano stati concordati; queste notizie “ci colgono di sorpresa, verificheremo con le Autorità competenti se vi sia un'effettiva esigenza di aggiornamento”. Nelle ultime ore, comunque, non sono stati emessi comunicati stampa, sul tema, dalla Prefettura che - ribadiscono fonti interne – non fornisce interpretazioni delle decisioni prese dal Governo italiano, ma si limita a richiamarne l'osservanza. Resta il dubbio - al momento - su come comportarsi, per le cosiddette “coppie internazionali”.

