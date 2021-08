Covid e Scuola, Belluzzi: "Rientro in presenza, ma pronti a soluzioni alternative in caso di peggioramento"

Nel video l'intervista al Segretario Andrea Belluzzi

Ospite del TG San Marino il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi aggiorna su come San Marino si sta attrezzando per il rientro a scuola. Si tornerà in presenza, con le stesse modalità di agosto,ovvero banchi distanziati senza obbligo di mascherine, ma specifica che Dipartimento Istruzione e Dipartimento prevenzione dell'ISS sono al lavoro per studiare anche piani alternativi nel caso il quadro sanitario possa peggiorare.



Sui trasporti si prevede un potenziamento in caso di necessità di un maggiore distanziamento. "Siamo pronti ed elastici - specifica Belluzzi - ad adattarci a seconda del quadro". Il Segretario all'Istruzione specifica che la percentuale di personale docente vaccinato è superiore al 90%.



Per quanto riguarda i sammarinesi che devono recarsi nelle università fuori confine, dove è previsto l'utilizzo del green pass, ricorda che per i giovani è stato utilizzato il vaccino Pfizer, autorizzato dall'EMA. In attesa di un quadro definitivo la Segreteria sta lavorando per mettere gli studenti in condizione di frequentare le scuole in presenza.

