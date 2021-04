Covid: ecco il decreto n.85, via obbligo mascherine all'aperto per vaccinati

Nuovo allentamento delle misure anti-Covid a San Marino, per i vaccinati. Proprio poco fa è stato emesso il decreto 85, valido per maggio, che prevede, tra le altre novità, l'esenzione dall'utilizzo della mascherina all'aperto per chi è stato sottoposto alla somministrazione. Per vaccinati si intende chi è in possesso della tessera vaccinale o di certificato, un certificato di guarigione dal Covid emesso nei 6 mesi precedenti e un documento che attesti il possesso degli anticorpi. Restano vietati gli assembramenti. Per i vaccinati sarà possibile, ad esempio, non tenere la mascherina al lavoro, giocare a carte, oppure fare sport senza distanziamento con altri vaccinati e fare sport di contatto.







Per bar e ristoranti, il Congresso potrà adottare apposita delibera per deroghe in merito. Sul fronte scuola, via i dispositivi per gli studenti vaccinati delle superiori e dell'Università. Obbligo che decade, al banco, per gli studenti di tutte le scuole. Altra novità è la misura che prescrive ai sanitari Iss di vaccinarsi, altrimenti si può andare fino all'aspettativa non retribuita obbligatoria. Prevista anche la creazione di un certificato elettronico che si integri con il "Green Certificate" in elaborazione in sede UE, per garantire ai vaccinati maggiore mobilità.







