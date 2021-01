Covid, focolaio in scuola superiore: domani niente lezioni per sanificazione

Focolaio nella scuola secondaria superiore di San Marino. 7 alunni sono risultati positivi in una classe III, ora in quarantena. Essendo risultati positivi anche 3 insegnanti, l'Istituto di Sicurezza Sociale e le autorità sanitarie hanno disposto il tampone su altre 8 classi, quelle dove gli insegnati risultati positivi hanno ore di insegnamento. Il dirigente Esposito, in accordo con la Segreteria Istruzione, ha disposto la chiusura domani dell'edificio. Non ci saranno lezioni neanche a distanza.





Un caso di positività è stato registrato anche in una scuola dell'infanzia, a Domagnano: un bimbo è risultato positivo e sono in corso accertamenti su i suoi 16 compagni di classe. Se negativi, i bimbi già da domani saranno regolarmente a scuola. Così come successo recentemente in una classe della scuola media.