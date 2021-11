Covid, Fondo russo cita dati di San Marino: "Sputnik efficace all'80% dopo 6-8 mesi"

Superata la soglia dei 200 positivi attivi in territorio: secondo l'ultimo bollettino Iss, sono 229 i contagiati totali a San Marino. 38 i nuovi casi registrati e 5 i guariti. Confermato il trend che finora ha caratterizzato questa nuova ondata, cioè il basso numero di ricoveri: l'ospedale ha un solo paziente Covid e nessuno è in terapia intensiva. Merito della vaccinazione, come hanno ribadito nei giorni scorsi i sanitari. In questo modo si evitano le forme gravi della malattia e, così, le ospedalizzazioni. 228 sono i soggetti seguiti a casa.









I volontari della Protezione Civile tornano a prestare servizio al punto vaccinale di Cailungo: aumentano, infatti, le prenotazioni delle terze dosi di richiamo che tornano a essere somministrate anche all'Ospedale oltre che al centro Azzurro.

Intanto, il Fondo sovrano russo in conferenza stampa con l'Istituto Gamaleya, ha presentato una serie di dati sulla vaccinazione con lo Sputnik a San Marino. Si parla di un'efficacia all'80% contro l'infezione dal sesto all'ottavo mese dopo la seconda dose. Un risultato più duraturo, secondo il team Sputnik, rispetto ai vaccini mRNA. Lo studio si basa, hanno spiegato, sui dati di oltre 18.600 sammarinesi che hanno completato il ciclo vaccinale con il siero russo. Il Fondo sovrano ora punta sullo Sputnik Light come booster a dose unica e annuncia una versione del vaccino per adolescenti e una nasale da commercializzare nel 2022.