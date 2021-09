Covid: i positivi in Repubblica continuano a calare, Italia sotto i 100mila positivi

Il Green Pass sammarinese sarà riconosciuto anche in Albania. I due governi hanno trovato un accordo arrivando a riconoscere i certificati vaccinali reciprocamente. Una buona notizia per i sammarinesi immunizzati, che sono ormai il 79% della popolazione. Nel frattempo nel territorio continuano a calare i contagi, con il numero di positivi attivi che passa da 27 a 24, per via di 7 nuove positività e 10 guarigioni. Rimane stabile la situazione in ospedale con 3 ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva.

In Italia le nuove positività sono 2985 su 338.425 tamponi effettuati: un rapporto che fa calare il dato dell'incidenza sotto l'1%. Scendono anche i ricoveri ospedalieri, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva (-29, ora in totale 459). Aumentano però i decessi, che sono 65, 20 in più di ieri. Prosegue il calo dei contagi in Emilia-Romagna, con i nuovi casi che, nelle ultime 24 ore, sono scesi sotto quota 200: ci sono due vittime, una nel piacentino e una nel bolognese. I casi attivi sono, attualmente, 13.868, I ricoveri restano stabili: in terapia intensiva ci sono 47 pazienti, lo stesso numero di ieri. Con le guarigioni di quest'oggi il numero totale di positivi in Italia scende nuovamente sotto i 100mila, a quasi due mesi di distanza dall'ultima volta.

