Covid, identificato anticorpo che neutralizza ogni variante

A San Marino calano ancora i positivi attivi, a 145, 17 i nuovi positivi, mentre sono 30 i guariti. Scendono anche i ricoverati, a 4, sempre vuota la terapia intensiva. Anche in Italia l'indice di trasmissibilità Rt e l'incidenza dei contagi sta avendo un calo: l'Rt medio è a 0,81, dunque sotto l'unità, l'incidenza nazionale a 365 casi ogni centomila abitanti. La scienza intanto fa progressi. Ricercatori americani hanno identificato un anticorpo che, nei test di laboratorio, si è mostrato in grado di neutralizzare tutte le varianti fino a oggi note di SarsCov2. È di quasi 27mila l'incremento di casi odierno (26.693), 152 i decessi; 2.061 nuovi casi in Emilia Romagna, 13 le vittime, una anche in provincia di Rimini.

Nel video l'intervento di Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute