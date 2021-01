Covid: il vaccino è sicuro? Risponde il Comitato sammarinese di bioetica Presentato il nuovo documento che serve a fare chiarezza sulle vaccinazioni

C'è bisogno di un “patto per la salute”. Dal Comitato sammarinese di bioetica un invito alla responsabilità, per vaccinarsi contro il Covid, come gesto per sé e gli altri. Il messaggio arriva in parallelo al nuovo documento curato dal gruppo che serve a fare chiarezza su uno dei temi più discussi. Tante le domande e i dubbi dei cittadini, su tutti la sicurezza. Dagli studiosi una rassicurazione in merito, in termini di rischi-benefici. Si tratta di “vaccini ampiamente studiati e nulla è stato tolto alla sicurezza”, è stato spiegato durante la conferenza stampa. Nel testo, individuate anche le categorie che più di altre avranno bisogno del vaccino. A San Marino non sarà obbligatorio, ma l'invito del comitato è a prendere parte alla campagna.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel servizio, l'intervista a Luisa Maria Borgia, presidente del Comitato sammarinese di bioetica

I più letti della settimana: