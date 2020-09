COVID-19 Covid: il Vescovo Turazzi celebra una Messa in memoria degli ospiti del Colore del Grano deceduti a causa del virus Nel frattempo si registrano 6 contagi, nel Riminese, nelle ultime 24 ore. Nuove positività in calo in Italia; ma si contano 12 vittime

Memoria, raccoglimento, commozione. Nessuno, qui, dimenticherà mai quei mesi drammatici; quando l'incubo del covid colpì anche persone amate e fragili. In memoria degli ospiti del Colore del Grano deceduti a causa del virus, si è tenuta nel pomeriggio una Messa – celebrata dal Vescovo Andrea Turazzi – nel piazzale antistante la struttura. Necessario mantenere la guardia alta, a San Marino, e altrove; perché l'insidia rappresentata dal coronavirus è tutt'altro che alle spalle.

Nel Riminese si contano 6 nuovi soggetti positivi, di cui 3 asintomatici; ma si trovano tutti in isolamento domiciliare. 132, invece, i casi registrati nelle ultime 24 ore in Regione, dove non si contano nuovi decessi. 5.403 i tamponi effettuati. In Italia sono 1.108 i nuovi contagi; in calo rispetto a ieri. 12 le vittime. Oggi la firma, da parte del Presidente del Consiglio Conte, del nuovo dpcm che prolunga lo stato di emergenza. Tutto ciò mentre appare in miglioramento il quadro clinico complessivo dell'ex Premier Berlusconi, dopo la diagnosi di polmonite bilaterale correlata al covid. Lo comunica il professor Alberto Zangrillo. Anche la figlia, del leader di Forza Italia, Marina, risulta positiva al coronavirus; ma sta bene e lavora normalmente al telefono. Preoccupa intanto l'impatto della pandemia sullo stato mentale degli italiani. Da marzo si sono registrati 71 suicidi e 46 tentati suicidi. A pesare significativamente l'isolamento sociale. Nel Mondo sono stati ormai superati i 27 milioni di contagi; quasi 890 mila decessi. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti, con quasi 189 mila morti. Il Brasile è secondo per numero di vittime, ma è superato dall'India per il numero dei contagi complessivi: il Paese asiatico ne conta infatti oltre 4,2 milioni.



