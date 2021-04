Covid: in arrivo la nuova fornitura di vaccini Sputnik

Covid: in arrivo la nuova fornitura di vaccini Sputnik.

Sono a Bologna in attesa di raggiungere San Marino le nuove dosi del vaccino Sputnik destinate alla Serenissima, per completare, sembra, il piano vaccinale messo in campo dell'Istituto di Sicurezza sociale. Come annunciato a fine marzo dal Direttore Generale Alessandra Bruschi. Ufficialmente nulla trapela, ma sembra che i vaccini possano essere in un numero sufficiente da coprire il fabbisogno sammarinese. Si parla di circa 35 mila dosi, alle quali potrebbero seguire nuove forniture.

