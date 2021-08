AGGIORNAMENTO Covid: in calo le nuove positività nel Riminese. Nessun decesso, nelle ultime 24 ore, in Regione 11 i nuovi decessi in Italia; dove aumentano le ospedalizzazioni. A San Marino si attende il bollettino del lunedì

71 i casi attivi in Repubblica, stando all'ultimo aggiornamento di venerdì. Si attende dunque il bollettino di domani, per verificare l'andamento della pandemia nel weekend. Mentre in Ospedale risultavano 3 ricoveri in isolamento; due dei quali, però, di tipo precauzionale, trattandosi di ospiti della RSA La Fiorina asintomatici o con sintomatologia lieve. Ricoveri in lieve aumento, intanto, in Emilia-Romagna; in Regione fortunatamente non si contano nuovi decessi, mentre i contagi – nelle ultime 24 ore – sono stati 661. 79 nel Riminese, dove sono stati intensificati i controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid e sul Green Pass. In azione agenti della Questura, in collaborazione con la Polizia Locale.

Disposta la chiusura temporanea di 2 locali, nella zona mare a sud di Rimini. Non era svolta – pare - la prevista verifica del certificato verde; e nulla veniva fatto per evitare assembramenti. Stop di 5 giorni, poi, per una discoteca della periferia sud, nella quale – riferisce la Polizia – ballavano circa 500 persone. Violazioni riscontrate anche in altre località della Riviera, questa volta dai Carabinieri. Chiusa una discoteca a Cattolica, ed una a Riccione: quest'ultima per la seconda volta in due settimane.

In Italia, nel frattempo, sono oltre 5.700 i nuovi positivi; in calo le vittime, 11. Il tasso di positività sale invece al 2,8%. Aumentano anche le ospedalizzazioni: 11 in più, rispetto a ieri, le terapie intensive; crescono invece di 98 unità i ricoveri nei reparti ordinari.

