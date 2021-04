Covid: in Emilia-Romagna 1.493 positivi e 38 morti, martedì torna la 'colorazione' regionale In Italia 10.680 i nuovi contagi e 296 morti

Sono 1.493 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Dato riferito a 6.299 tamponi, con un rapporto tra positivi e test al 23,7%. Una percentuale non indicativa, puntualizza la Regione, per il numero inferiore di esami eseguiti la domenica e per il fatto che, nei festivi, soprattutto i tamponi molecolari vengano fatti su casi per i quali spesso è atteso un risultato positivo. Dei nuovi contagi, 201 sono in provincia di Rimini, al terzo posto a livello regionale. 38 i nuovi decessi di cui 5 nel Riminese. In aumento sia i ricoveri in terapia intensiva (+6) sia quelli negli altri reparti Covid (32 in più). Sul fronte vaccinazioni, 953.228 le dosi somministrate complessivamente, di cui 308.525 seconde dosi.

Nell'intera Italia 10.680 i nuovi positivi e 296 morti, in calo rispetto alle 326 vittime di ieri. Da domani la penisola torna alle diverse 'colorazioni' regionali. L'Emilia-Romagna resterà in zona rossa mentre le Marche passeranno in arancione. Intanto, le Regioni chiedono di valutare aperture dopo il 20 aprile in caso di miglioramento dei dati, per poi permettere una ripartenza, a maggio, delle attività in stop da tempo, come le palestre. Giovedì incontro tra presidenti di Regione, il premier Draghi e il Governo.

