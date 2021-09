COVID 19 Covid: in Emilia Romagna quattro decessi Tra i morti un 36enne di Modena. In Regione le guarigioni superano i nuovi contagi. A livello nazionale italiano scendono i ricoveri

Covid: in Emilia Romagna quattro decessi.

In Emilia Romagna quattro i decessi nelle ultime 24 ore, compreso un 36enne in provincia di Modena. Le guarigioni superano i nuovi contagi e quindi in regione ci sono 54 casi attivi in meno. 49 le terapie intensive (+1); 414 i ricoverati negli altri reparti (+4). A livello nazionale italiano, 67 – come ieri – le vittime mentre i nuovi contagi sono 3.970 e il tasso di positiva è in risalita all'1,4%. Scendono i ricoveri in terapia intensiva che si attestano a 515 in Italia e sono tre in meno in 24 ore. Più marcato il calo nei reparti dove ci sono state ben 141 dimissioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: